Израильские военные задержали пятерых нелегалов, прибывших из Иордании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Служащие армии обороны Израиля задержали пять человек, которые незаконно проникли в страну с территории Иордании, сообщает в субботу The Jerusalem Post со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По данным издания, нелегалы, о национальности которых не сообщается, были обнаружены неподалеку от Мертвого моря. Они были безоружными. Их допросили на месте задержания.

По данным пресс-службы армии обороны Израиля, нарушение границы произошло накануне вечером.

В четверг в Израиле были задержаны двое нелегалов, которые незаконно проникли в страну из Ливана. Для их поисков была организована широкомасштабная операция. Местным жителям было рекомендовано оставаться дома, под особую охрану были взяты военные объекты. Военные перекрыли дороги и использовали для поисков вертолеты. О личностях задержанных не сообщается.

В июне израильские военные задержали двух граждан Турции, которые также незаконно проникли в Израиль с территории Ливана. Выяснилось, что они намеревались найти в Израиле работу.