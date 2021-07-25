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В небе на юге Норвегии заметили падение большого метеорита

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье на юге Норвегии было зафиксировано падение крупного метеорита. Вспышка от его сгорания была столь мощной, что окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом, передает телеканал Euronews.

По предварительным данным, скорость падения небесного тела, замеченного около часа ночи по местному времени, достигала 15-20 километров в секунду. Обломки метеорита могли упасть в лесной местности в 60 километрах к западу от Осло.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Норвегия

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