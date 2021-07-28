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Модуль "Наука" провел финальную коррекцию орбиты

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Модуль "Наука" провел финальную коррекцию орбиты по пути к Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

"В среду, 28 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") в штатном режиме провели финальный корректирующий маневр модуля, запущенного с космодрома Байконур неделю назад", - сообщили в госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж станции готов к прибытию модуля.

"Пообщался из ЦУПа с нашим экипажем на МКС, пожелал космонавтам успешной работы завтра. Самочувствие и настроение экипажа хорошее. К стыковке станции с МЛМ готовы", - написал Рогозин в своем твиттере.

Ранее в госкорпорации сообщили, что МКС готова к прибытию и стыковке модуля к станции. По данным специалистов, внеплановый выход в открытый космос не требуется.

Накануне от МКС отстыковался модуль "Пирс", место которого должна занять "Наука". "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" был затоплен в Тихом океане.

Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.

В госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.

Позднее специалисты "Роскосмоса" на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала с космодрома Байконур. Стыковка со служебным модулем "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно - в 16:26 по московскому времени.

Роскосмос Наука

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