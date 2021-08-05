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На границе Литвы и Белоруссии возобновили укладку колючей проволоки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Литве возобновляется укладка колючей проволоки на границе с Белоруссией для защиты от нелегальных мигрантов, сообщает агентство BNS со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, проволоку укладывают военные, планируется привлечь дорожников, а также бригады из частного сектора. Как говорит министр, через месяц ожидается получение дополнительных 100 км концертины из Эстонии, еще столько же Литва должна получить из Украины.

Билотайте отказалась назвать, какова протяженность участка границы уже покрытого колючей проволокой, сославшись на то, что "недружественный сосед" может использовать эту информацию против Литвы.

Пресс-атташе главнокомандующего армией Рута Монтвилайте сказала BNS, что пока трудно сказать, какова будет протяженность колючего заграждения из имеющихся материалов, потому что это зависит от разных факторов.

Укладка колючей проволоки на какое-то время была приостановлена из-за конкурсных закупок, а также из-за того, что для укладки полученной из Эстонии проволоки не хватало некоторых элементов.

В Литву через границу с Белоруссией в 2021 году попали 4 090 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее Билотайте распоряжения.

Литва Белоруссия

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