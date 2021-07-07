СМИ сообщили о взломе систем Республиканской партии хакерами из России

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Хакеры, предположительно, связанные с российской внешней разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, атака произошла на прошлой неделе. Bloomberg пишет, что авторы кибератаки - хакеры из группировки, известной как АРТ29 и Cozy Bear. В 2016 году эту группировку в США обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии. В начале 2021 года американские власти обвинили ее в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Источники рассказали, что атака была осуществлена через компанию Synnex, предлагающую технологические решения для бизнеса. В пресс-релизе Synnex заявила, что "ей известно о нескольких случаях, когда внешние участники пытались получить доступ через Synnex к клиентским приложениям в облачной среде Microsoft". В компании отказались рассказать о подробностях атаки, пока не завершено их собственное расследование.

Агентство привело заявление представителя Национального комитета Республиканской партии (RNC), который назвал не соответствующими действительности данные о том, что хакеры получили доступ к компьютерной системе комитета.