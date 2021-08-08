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От минских магазинов потребовали убрать товары из Литвы, Польши и Украины

От минских магазинов потребовали убрать товары из Литвы, Польши и Украины
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев обещал "принять меры", если торговые сети в городе не изменят ситуацию с продажей товаров из Литвы, Польши и Украины, сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.

Торговые сети в Минске должны убрать "с лучших полок" товары из стран, которые ввели санкции против Белоруссии. Такое требование высказал в субботу председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев в ходе выездного расширенного заседания президиума Совета Республики.

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чай, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - цитирует Кухарева белорусское онлайн-издание "Беларусь сегодня".

Ранее в то же день, 7 августа, Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Белоруссии в связи с тем, что "Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент политического давления на ЕС".

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