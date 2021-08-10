В Грузии вернули повсеместное ношение масок

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство Грузии в связи с ростом распространения коронавируса в республике возвращает в стране масочный режим.

По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с ростом в последние недели числа случаев заражения COVID-19 правительством принято решение о повседневном ношении масок со вторника, 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются более пяти человек.

В распространенном Координационным советом сообщении говорится, что ранее было запрещено проведение поминок, свадеб и юбилеев в объектах общественного питания. За нарушение этого ограничения владелец объекта в первый раз будет оштрафован на 10 тысяч лари (около $3 тыс.), а при выявлении второго подобного нарушения объект будет опечатан.

По решению правительства в Грузии, с 2020 года не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.

По данным Минздрава, за минувшее воскресенье в Грузии выявлено 2 236 заражений, скончались 44 человека. Согласно статистике Минздрава, каждый десятый проведенный тест на COVID-19 в течение последней недели дает положительный результат.