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Бюро кредитных историй купит самую большую в США базу данных осужденных

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американское бюро кредитных историй Equifax Inc. сообщило, что купит компанию Appriss Insights, управляющую самой полной в США базой данных о лицах, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных. Сумма сделки составит $1,825 млрд.

В результате Equifax расширит спектр источников информации и продвинется вперед в процессе создания комплексного центра данных Workforce Solutions. Он предназначен для того, чтобы бизнес-структуры и государственные организации могли заблаговременно получить информацию, необходимую при найме сотрудников, для принятия кадровых решений и управления рисками в сфере персонала в целом.

Appriss Insights является портфельной компанией таких инвестиционных фирм, как Clearlake Capital Group и Insight Partners

В пресс-релизе сообщается, что выручка Appriss в 2021 году прогнозируется на уровне $150 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя. В результате сделки ожидается увеличение скорректированной прибыли Equifax в 2022 году, однако кредитное бюро не сообщает, какое именно.

В бюро также сообщили, что от совершения сделки Equifax получит налоговую выгоду в размере около $360 млн.

Equifax США Appriss Insights Workforce Solutions Clearlake Capital Group

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