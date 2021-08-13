Минобороны Белоруссии назвало фейком данные о COVID у военных, прибывающих из РФ на учения

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии опровергают информацию о распространении COVID-19 среди военных, прибывающих из РФ на учение "Запад-2021".

"Фейковое изображение распространяется в сети интернет под видом документа министерства обороны Беларуси. На изображении, которое выдается за приказ заместителя министра обороны, содержится информация о распространении штамма коронавируса среди военнослужащих РФ, прибывающих в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2021", - сообщается в пятницу в телеграм-канале белорусского военного ведомства.

Этот документ в Минобороны назвали "неопрятной работой в графическом редакторе". "И эмблема, и оформление, и печать, и даже подпись замминистра - не имеют ничего общего с документами военного ведомства. Не существует в Вооруженных Силах и должностного лица, к которому якобы обращается заместитель министра в "приказе", - заявили в Минобороны.

В ведомстве считают, что "цель "шутки" очевидна - информационный вброс о "новом грозном штамме", который якобы привезли с собой в Беларусь российские военные".

В Минобороны республики подчеркнули, что "эпидемическая обстановка в Вооруженных силах Беларуси, как и среди участников учений "Запад-2021", штатная - сравнима с эпидситуацией по стране и в настоящий момент не вызывает никакого беспокойства, не требует от сторон дополнительных мер".

Совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября, маневры пройдут на территории двух стран. Будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.