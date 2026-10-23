Что произошло за день: пятница, 23 октября

Ключевая ставка, атака БПЛА на Москву, решение о гуманитарном режиме тишины в Алешках

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор в пятницу предметно рассматривал только паузу в изменении ставки. ЦБ повысил прогноз по средней ставке на 2027 год до 12,5-13,5% с 10,5-12,5%. Между тем Минэкономразвития предупредило, что длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и экономику.

- Режим тишины вводится на херсонском направлении с 4 утра 27 октября для проведения гуманитарной операции в Алешках. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны. В Белом доме заявили, что прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках удалось добиться при посредничестве Мелании Трамп. В Кремле отметили, что эвакуация из Алешек может занять несколько дней.

- Все четыре аэропорта Московского авиаузла приостанавливали работу по соображением безопасности. Ряд рейсов были отложены, некоторые самолеты перенаправлялись на запасные аэродромы. Сергей Собянин сообщал о 21 сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

- Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270. Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническую помощь гуманитарного характера.

- Власти Австрии объявили о высылке четырех российских дипломатов. В Вене сочли, что их деятельность "не соответствует дипломатическому статусу". В МИД РФ пообещали ответить на высылку своих дипломатов.

- Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно, пишет РБК со ссылкой на источники на ИТ- и финансовом рынке. Пресс-служба Минцифры РФ отказалась предоставить комментарий "Интерфаксу".

- Ведущим вузам увеличат число бюджетных мест по популярным у олимпиадников специальностям. Также Минобрнауки предлагает ограничить число победителей и призеров олимпиад до 200 человек на один профиль. Как констатировал глава ведомства Виталий Фальков, в ряде ведущих вузов России бюджетные места по отдельным специальностям оказались полностью заняты победителями и призёрами олимпиад.