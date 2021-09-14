Путин и президент Ирана обсудили ситуацию вокруг СВПД и борьбу с коронавирусом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и борьбу с коронавирусом.

"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно сообщению, были также затронуты некоторые темы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"С учетом участия президента Ирана в качестве наблюдателя в проводимом в Душанбе 17 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждены актуальные вопросы работы в рамках этой организации", - отмечается в сообщении.

Президенты условились о продолжении контактов.