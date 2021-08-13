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Глава британского Минобороны назвал ошибкой вывод войск США из Афганистана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"Я думаю, что поступать таким образом (выводить войска - ИФ) было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки", - сказал Уоллес.

По его словам, поскольку Соединенные Штаты, возглавлявшие международную коалицию в Афганистане, приняли это решение о выводе сил, то это означало, что и остальные страны, чьи войска находились на территории этой страны, должны были поступить так же. Однако теперь Уоллес опасается, что террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) вернется в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там ухудшается день ото дня.

"Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида", вероятно, вернется", - заявил он.

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Министр обороны Великобритании назвал ошибкой и само межафганское соглашение, достигнутое США и "Талибаном" в Катаре в 2020 году, когда экс-президент США Дональд Трамп пообещал вывести войска. Уоллес подчеркнул, что, по его мнению, именно то соглашение позволило талибам, счесть, что они могут захватить инициативу и одержать военную победу в Афганистане.

Нынешний президент США Джо Байден, заняв должность в январе этого года, продолжил политику своего предшественника на посту, сохранив все сроки вывода войск, отмечает Sky News.

"Соединенные Штаты уходят (из Афганистана - ИФ), и мы уходим вместе с ними, и это создает очень, очень большую проблему в этой стране с "Талибаном", который очевидно пользуется инициативой, а это не то, что нам бы понравилось. И я пытался понять после объявления (о выводе войск - ИФ), сможем ли мы собрать международное сообщество. Но я боюсь, что в сообществе в этом не заинтересованы", - добавил он.

Также британский министр обороны подтвердил, что Лондон на время направит в Афганистан 600 военнослужащих, чтобы помочь 3 тыс. человек, включая переводчиков и другой персонал с британскими паспортами, покинуть эту страну.

Великобритания США Афганистан Талибан

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