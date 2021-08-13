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Джонсон заявил об отсутствии в повестке дня военного решения афганской проблемы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Военная акция в связи с нынешним развитием ситуации в Афганистане в данный момент на повестке дня не стоит. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после совещания комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), посвященного обстановке в этой стране.

"Я думаю, что идея с военным или боевым вариантом решения (в Афганистане - ИФ) это не то, чего мы будем добиваться прямо сейчас", - сказал премьер.

Он отметил, что на такие действия вряд ли пойдет и какая-либо другая держава в мире. В то же время Джонсон объявил о намерении Лондона работать со своими партнерами с целью гарантировать, что Афганистан не станет снова "питательной средой для террора".

Также Джонсон сообщил, что в ближайшие дни в Британию вернется большинство сотрудников британской дипмиссии в Афганистане, и пообещал нарастить усилия по вывозу афганцев, которые помогали международным силам в этой стране.

Джонсон признал, что складывающаяся ситуация в Афганистане сложная. Вместе с тем он заявил, что "Соединенное Королевство может крайне гордиться тем, что было сделано в Афганистане за 20 лет". В этом контексте премьер упомянул отсутствие в течение долгого времени атак со стороны группы "Аль-Каида" (запрещена в РФ) против стран Запада, а также получение образования в Афганистане миллионами девушек.

Накануне стало известно, что Минобороны Великобритании на временной основе разместит войска в Афганистане для того, чтобы помочь подданным короны и дипломатам покинуть территорию страны. В ближайшие дни около 600 британских военных прибудут в Афганистан.

Британские войска также помогут ускорить выполнение программы по перемещению афганских переводчиков, которые работали с вооруженными силами Великобритании.

В пятницу глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США.

Борис Джонсон Великобритания Афганистан

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