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Талибы заявили о захвате девяти центров афганских провинций за сутки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что в субботу под его контроль перешли центры в девяти провинциях в Афганистане.

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"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - говорится в официальном заявлении движения, обнародованном в субботу вечером.

В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были захвачены моджахедами во всех провинциях".

Экс-губернатор провинции Балх, один из лидеров партии Исламское Общество (Джамияти Ислами, объединяет преимущественно таджикское и фарсиязычное население Афганистана) Ата Мухаммад Нур заявил, что регион был захвачен талибами в результате заговора.

"В результате (...) заговора все правительственные объекты и силы были переданы талибам. Размах этого заговора был велик и глубок, они хотели заманить в ловушку маршала Абдула Рашида и меня", - написал он в фейсбуке.

"Наша борьба на этом не заканчивается", - добавил Ата Мухаммад Нур, выразив благодарность жителям Балха, поддерживающим сопротивление.

Под контролем талибов теперь находится примерно две трети афганской территории.

Боевики в субботу активно действовали в провинции Логар, к югу от Кабула. Передовые силы "Талибана" были замечены всего в 11 км от афганской столицы. В то же время, сообщений о серьезных попытках талибов начать штурм столицы не поступало.

Западные СМИ отмечают, что боевики постепенно окружают Кабул. В самом городе, по сообщению BBC, крайне загружен международный аэропорт: иностранцы, а также получившие право на убежище за рубежом афганцы спешат покинуть Афганистан.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в стране на фоне масштабного военного наступление боевиков "Талибана".

Иностранные войска, в частности США и Великобритании, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.

Афганистан Талибан

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