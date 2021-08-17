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Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершил 12-й успешный автономный полет на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Марсианский вертолет в ходе последнего полета побывал в интересном с геологической точки зрения районе Южная Сейта. Он поднялся на высоту 32,8 фута (10 метров) и пролетел в течение 169 секунд приблизительно 450 метров, чтобы осмотреть местность для (марсохода) Perseverance", - говорится в сообщении.

Полет был осуществлен в понедельник. В задачи полета входило фотографирование местности, чтобы определить, представляет ли она интерес для исследования марсоходом. Вертолет-дрон Ingenuity сделал десять цветных снимков и передал их марсоходу для ретрансляции на Землю команде НАСА по управлению марсианским ровером.

За все время пребывания на Красной планете вертолет, совершив уже 12 полетов, пролетел в общей сложности 2,67 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 22 минуты. Самым протяженным был девятый полет, тогда аппарат пролетел 625 метров.

В ходе первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности. Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.

Марс Наса Ingenuity

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