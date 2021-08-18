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В соцсетях сообщили о казни талибами в Кандагаре четырех человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) публично казнили четырех командиров - сторонников прежних властей в городе Кандагар на юге Афганистана, утверждают местные жители в соцсетях.

При этом на видео, которое выложено местным журналистом, сцен самих казней нет, многотысячная толпа собрана на стадионе провинциального центра. Снимающий видео человек говорит за кадром, что людей собрали на публичную казнь.

Утверждается, что среди казненных был близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал.

Представители "Талибана" не комментировали это сообщение.

Сам генерал Раззак был убит в ходе вооруженного нападения 18 октября 2018 года в резиденции губернатора провинции. Вооруженное нападение произошло после завершения переговоров Раззака с тогдашним командующим вооруженными силами США и НАТО в Афганистане Остином Скоттом Миллером.

Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кандагар Талибан

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