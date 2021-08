Один человек погиб в лесном пожаре на французской Ривьере

🔥🌳 #FeuDeForêt dans le Var (83) : ce matin, la lutte contre les flammes se poursuit pour les moyens mobilisés.

🚒 Plus de 900 sapeurs-pompiers et 60 sapeurs-sauveteurs.

🛩️ 4 #Canadair et 2 #Dash ont réalisé 70 largages ce matin.

⚠️ Suivez les consignes des autorités @Prefet83 pic.twitter.com/EsqBnBvueQ