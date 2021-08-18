Один человек погиб в лесном пожаре на французской Ривьере

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пожары вспыхнули вблизи Лазурного берега во Франции, один человек погиб и как минимум 27 человек пострадали, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на французские власти.

Погиб мужчина, его личность пока не установлена. Прокурор коммуны Драгиньян сообщил, что тело погибшего человека обнаружили недалеко от города Гримо.

Как минимум 27 человек, семь из которых являются пожарными, пострадали от отравления дымом и легких травм в результате возгорания. Также более 7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов и провели ночь во временных убежищах. Среди эвакуированных есть и туристы.

Пожары начались вечером 16 августа примерно в 40 км от прибрежного курорта Сен-Тропе. На сегодняшний день пожары, поддерживаемые мощными сезонными ветрами, которые идут со Средиземного моря, распространились на территорию около 7 тыс. гектар.

🔥🌳 #FeuDeForêt dans le Var (83) : ce matin, la lutte contre les flammes se poursuit pour les moyens mobilisés.

🚒 Plus de 900 sapeurs-pompiers et 60 sapeurs-sauveteurs.

🛩️ 4 #Canadair et 2 #Dash ont réalisé 70 largages ce matin.

⚠️ Suivez les consignes des autorités @Prefet83 pic.twitter.com/EsqBnBvueQ — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

СМИ отмечают, что Франция стала еще одной страной на средиземноморском побережье, столкнувшейся с аномальной жарой и пожарами, после Греции, Турции, Испании, Португалии, Алжира и Марокко.

В последние дни температура на побережье Франции достигла 40 градусов по Цельсию.