Путин пообещал Нижнему Новгороду кредиты на инфраструктурные проекты

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Нижний Новгород получит кредиты для реализации масштабных инфраструктурных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на торжественном вечере в честь 800-летия Нижнего Новгорода, он отметил работы по модернизации транспортной системы города.

"Речь, в том числе, о формировании перепосадочных узлов, возведении станций метро и дублеров главных магистралей города - проспектов Гагарина и Ленина. Для реализации таких масштабных социально-значимых проектов регион будет в полной мере задействовать и такой наш новый механизм развития как инфраструктурные кредиты. Решение по этим вопросам принято", - сказал Путин в связи с этим.

По его словам, "комфортные и безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 млн кв. метров современного жилья, а также социальные объекты".

Президент РФ назвал Нижний Новгород городом, где сконцентрирован культурный код России.

"Здесь буквально сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России. Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль", - сказал Путин.

Как отметил президент, "здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России".

"Патриотизм, гражданственность и смелость - в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты", - отметил Путин.