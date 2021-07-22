Пекин отказал ВОЗ в новых поисках источника COVID-19 на территории КНР

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пекин не согласен с предложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) планом, предусматривающим второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае, заявил журналистам заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

По его словам, это предложение содержит "формулировки, которые не уважают науку". Цзэн Исинь добавил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

В мае текущего года президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации США писала, что у американской разведки в распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, о чем был проинформирован Белый дом.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в июне признал, что потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Китай отвергает возможность "утечки" коронавируса из лаборатории, называя стремление США и других стран обнаружить источник происхождения коронавируса на китайской территории политизированным.