Звезда Instagram помог эвакуироваться десяткам людей из Афганистана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пользователь Instagram Томми Маркус известный под ником Квентин Карантино помог спастись десяткам афганцев, которые пытались бежать от талибов до истечения во вторник крайнего срока вывода войск США из Кабула, сообщает Associated Press.

Маркус известен своими мемами и шутками о противниках вакцинации против COVID-19. Вместе со своими подписчиками он за несколько дней собрал $7 млн на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы эвакуировать из Афганистана как можно большего людей, многие из которых заявили, что им угрожали талибы. Более 121 тыс. человек пожертвовали средства на кампанию после того, как Томми Маркус обратился с призывом к своим 832 тыс. подписчикам.

В среду их миссия "Операция Flyaway" помогла переправить 51 человека из Афганистана в Уганду на частном чартерном самолете, финансируемом кампанией GoFundMe.