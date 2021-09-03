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Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Москва по-прежнему заинтересована в заключении такого соглашения с Токио

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
Президент России Владимир Путин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Новые положения Конституции России о неотчуждаемости территорий РФ не отменяют заинтересованности Москвы в заключении мирного договора с Японией, его отсутствие в отношениях Токио и Москвы является нонсенсом, заявил российский президент Владимир Путин.

"Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях это - нонсенс" - продолжил Путин.

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По его словам, и Москва, и Токио "заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений, имея в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества".

Путин также заметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по мирному договору. Он напомнил, что в истории вопроса о принадлежности Южных Курил Япония неоднократно меняла свою позицию и свои притязания.

Отвечая на вопрос, аннулируют ли российские поправки к Конституции декларацию 1956 года, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, президент России заявил: "Надо посмотреть внимательно на Декларацию, на Конституцию и сделать соответствующие выводы".

Президент РФ также отметил, что переговоры по мирному договору с Японией должны сопровождаться гарантиями неразмещения вблизи границ России американских вооруженных сил, но Токио пока не отвечает на российские вопросы по этой теме.

"При разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что мы должны быть гарантированы от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ", - сказал он.

"Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили, поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров", - добавил Путин.

В конце апреля Япония заявила о желании продолжить переговоры с Россией о заключении мирного договора и передаче ей четырех южный островов Курильской гряды. Тогда отмечалось, что Токио, помимо решения территориального вопроса и вопроса мирного договора, хотел бы выстроить партнерские отношения с РФ, углублять отношения между странами в тех областях, которые ранее не были охвачены и развивать сотрудничество в сфере политики, экономики, а также гуманитарных обменов.

Владимир Путин Япония

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