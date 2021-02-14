Путин исключил нарушение Конституции в отношениях с Японией

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия намерена развивать отношения с Японией, но не предпримет ничего противоречащего Конституции страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать того, что противоречит Основному закону Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.

Кадры со встречи были показаны в передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В июле 2020 года Путин обратил внимание на то, что поправка в Конституцию о запрете отчуждения российских территорий касается большого количества чувствительных регионов, в одном из них в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, установили железобетонный памятный знак.

Плиту с табличкой с текстом поправки установили в Южно-Курильске.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил занимавшему на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Тот назвал предложение неприемлемым.

В июне 2019 года Путин в эфире ВГТРК заявил, что Россия не намерена передавать Южные Курилы, подчеркнув, что правительство намерено развивать эти территории.