Медведев заявил о желании РФ заключить мир с Японией без отчуждения островов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за заключение мирного договора с Японией, но отчуждение российских территорий недопустимо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Для наших отношений большое значение, значительное влияние на эти отношения оказывает судьба мирного договора. Мы всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVa-2020".

"Это невозможно было и раньше, а теперь в статье 67 Конституции нашей страны, в новой части этой статьи говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территории нашей страны, недопустимы", - подчеркнул зампред Совбеза.

"Речь не идет, конечно, о делимитации границ. Все иные действия недопустимы в силу тех изменений в Конституцию, которые в настоящий момент приняты и действуют", - сказал он, подчеркнув, что норма не распространяется на необходимость делимитации границ с Японией.

Медведев отметил, что таким образом переговоры с Японией относительно мирного договора облегчаются. "Они должны исходить из того, что действующая Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности РФ и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких либо территорий. Этого не было и не будет никогда", - заявил зампред Совета безопасности.

Он также отметил, что уголовная ответственность за отчуждение российской территории, а также призывы к этому, может быть введена в ближайшее время в соответствии с поправками к Конституции.

Как сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о решении уйти в отставку по состоянию здоровья. Он выразил сожаление, что при нем не был подписан мирный договор с Россией, но отметил, что вопрос останется на повестке работы правящей партии. Выборы нового премьера запланированы на середину сентября.