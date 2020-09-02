Медведев заявил о желании РФ заключить мир с Японией без отчуждения островов
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за заключение мирного договора с Японией, но отчуждение российских территорий недопустимо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Для наших отношений большое значение, значительное влияние на эти отношения оказывает судьба мирного договора. Мы всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVa-2020".
"Это невозможно было и раньше, а теперь в статье 67 Конституции нашей страны, в новой части этой статьи говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территории нашей страны, недопустимы", - подчеркнул зампред Совбеза.
"Речь не идет, конечно, о делимитации границ. Все иные действия недопустимы в силу тех изменений в Конституцию, которые в настоящий момент приняты и действуют", - сказал он, подчеркнув, что норма не распространяется на необходимость делимитации границ с Японией.
Медведев отметил, что таким образом переговоры с Японией относительно мирного договора облегчаются. "Они должны исходить из того, что действующая Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности РФ и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких либо территорий. Этого не было и не будет никогда", - заявил зампред Совета безопасности.
Он также отметил, что уголовная ответственность за отчуждение российской территории, а также призывы к этому, может быть введена в ближайшее время в соответствии с поправками к Конституции.
Как сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о решении уйти в отставку по состоянию здоровья. Он выразил сожаление, что при нем не был подписан мирный договор с Россией, но отметил, что вопрос останется на повестке работы правящей партии. Выборы нового премьера запланированы на середину сентября.
На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются.
15 июля в Госдуму был внесен пакет законопроектов во исполнение положения обновленной Конституции. Так, одним из проектов законов предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", введя административную преюдицию.
Если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а повторное нарушение в течение года повлечет уголовное наказание, пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. При этом штрафы установить на уровне от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний - до 4 лет.
В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП. Штрафы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей; для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета и других сетей: для граждан - от 70 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
Дела об административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, рассматривать их будут районные суды.
Второй проект закона предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью 280.2 УК РФ "Нарушение территориальной целостности РФ". В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.