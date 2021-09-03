Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Афганистане прошел первый с момента прихода к власти талибов матч по крикету

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На стадионе афганской столицы состоялся первый матч по крикету с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Здорово снова смотреть крикет", - рассказал журналистам командир талибов по имени Хамза. На стадионе он руководил группой талибов, которая отвечала за безопасность, но признался, что одновременно с этим насладился игрой, а также сам является игроком в крикет.

Две местные команды, Peace Defenders и Peace Heroes, большинство игроков которых выступает за национальную сборную страны, провели матч в Кабуле. Вход на стадион был бесплатным, однако каждого посетителя тщательно обыскивали бойцы-талибы. Женщин на стадионе не было.

Ранее на этой неделе заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик сообщил, что группировка дала разрешение на проведение первого после захвата власти международного матча по крикету – против сборной Австралии.

Федерация крикета Афганистана была создана в 1995 году. Как и практически все виды спорта, крикет изначально был запрещен талибами, когда они пришли к власти в 1996 году, однако в 2000 году талибы разрешили проводить матчи по крикету. Таким образом, крикет был единственным видом спорта, против которого на тот момент у талибов не было претензий.

Считается, что на данный момент крикет является самым популярным видом спорта в Афганистане.

Афганистан Талибан

Новости
Афганистан во власти талибов

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

В Панджшере заявили о попавших в окружение сотнях талибов

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Афганистан во власти талибов

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами
Афганистан во власти талибов

Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане
Восточный экономический форум - 2021

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');