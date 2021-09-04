Что случилось этой ночью: суббота, 4 сентября

Авария на Ленинградском проспекте в Москве, возвращение российских космонавтов из открытого космоса на МКС, посадка самолета Москва-Белгород в "Шереметьево"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве. В пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что из-за аварии движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы было временно перекрыто. Позже движение восстановили. Водитель грузовика в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Больше в аварии никто не пострадал.

- Летевший из Москвы в Белгород самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа датчика. В полете у него сработала сигнализация отказа датчика системы управления. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла штатно. На борту находился 81 человек.

- Российские космонавты завершили выход в открытый космос. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции. Они провели в космосе около семи часов. За это время были подключены кабели электроснабжения и смонтированы перекидные поручни. Космонавтам не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet-кабель, а также установить ряд поручней из-за нехватки времени. Планируется выполнить эти задачи во время следующего выхода в космос.

- Путин наградил ликвидаторов последствий пожаров и паводков. Президент РФ Владимир Путин в субботу лично поблагодарил спасателей в разных регионах России, заявив, что нет более благородной работы. Церемония награждения спасателей государственными наградами прошла в Благовещенске.

- Лишь один из 125 охранников британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться. Афганец по имени Фаез простоял в очередях в аэропорту в общей сложности шесть дней и улетел из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов в Лондон. Впервые охранники обратились по программе экстренной помощи Минобороны в мае. Им были направлены письма, в которых говорилось, что они не имеют права участвовать в программе, так как они работают по контракту. В итоге компания уволила их, не выплатив зарплату за август и выходное пособие. Многие из них отправились в аэропорт Кабула, но не все смогли добраться до него из-за серии терактов и других трудностей.