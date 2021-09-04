Путин наградил ликвидаторов последствий пожаров и паводков

Президент отметил высокий профессионализм спасателей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу лично поблагодарил ликвидаторов последствий пожаров и паводков в разных регионах России, заявив, что нет более благородной работы.

Церемония награждения спасателей государственными наградами прошла в Благовещенске, куда глава государства вернулся после осмотра космодрома Восточный.

Обращаясь к награжденным, Путин подчеркнул, что их работа - это "именно тот случай, когда можно сказать, что служба и опасна, и трудна". "Она еще и благородна. В самом этом слове - спасатели - заложен весь смысл этой работы", - добавил президент.

Путин отметил, что "много раз бывал на тех объектах и в тех ситуациях", в которых спасателям приходится работать постоянно. "Я-то бывал, приехал и уехал, а вы непосредственно там, с людьми, я знаю, как это вам непросто физически, непросто морально, и вам приходится через все это проходить, из этого состоит вся ваша жизнь", - сказал Путин.

Президент от имени людей, которых спасли ликвидаторы ЧС, поблагодарил их за службу. "

У вас есть свои семьи, дети, близкие люди. И я так понимаю, что по-другому невозможно, приходится все отключать и думать только о тех, кто сейчас ждет вашей помощи. Знаю, как это бывает сложно, когда сталкиваешься с чужой болью, с людьми, которые страдают, и вы протягиваете им руку помощи и поддержки, подставляете плечо, рискуя иногда и собственной жизнью. К сожалению, бывает, что отдаете и свою собственную жизнь ради спасения других. Ничего более благородного не существует", - заявил президент.