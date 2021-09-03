Лишь один из 125 охранников британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Только один из 125 сотрудников службы безопасности британского посольства в Кабуле, которым МИД Великобритании обещал помочь покинуть Афганистан, смог добраться в Лондон, пишет в пятницу The Guardian.

Афганец по имени Фаез работал в службе безопасности, осуществлявшей охрану британского посольства. Он рассказал, что для того, чтобы покинуть Афганистан ему пришлось простоять в очередях в аэропорту в общей сложности шесть дней и удалось улететь из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов. Теперь он вместе с семьей отбывает карантин в одном из отелей Лондона.

Он рассказал, что переживает за своих бывших коллег, которые не смогли покинуть территорию Афганистана. "Я беспокоюсь за каждого из них и за членов их семей. Некоторые получают сообщения с угрозами", - отметил он.

Газета отмечает, что впервые охранники обратились по программе экстренной помощи Минобороны в мае, но им было отказано, поскольку их нанимало не посольство напрямую, а компания GardaWorld. Им были направлены письма, в которых говорилось, что они не имеют права участвовать в программе, потому что они работники по контракту. В итоге компания уволила их, не выплатив зарплату за август и выходное пособие.

Многие из них все равно отправились в аэропорт Кабула, но не все смогли добраться до него из-за серии терактов и других трудностей.

По данным издания, США смогли эвакуировать 500 охранников, трудоустроенных также компанией GardaWorld, в первые дни после захвата движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) контроля над Афганистаном.