Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лишь один из 125 охранников британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Только один из 125 сотрудников службы безопасности британского посольства в Кабуле, которым МИД Великобритании обещал помочь покинуть Афганистан, смог добраться в Лондон, пишет в пятницу The Guardian.

Афганец по имени Фаез работал в службе безопасности, осуществлявшей охрану британского посольства. Он рассказал, что для того, чтобы покинуть Афганистан ему пришлось простоять в очередях в аэропорту в общей сложности шесть дней и удалось улететь из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов. Теперь он вместе с семьей отбывает карантин в одном из отелей Лондона.

Он рассказал, что переживает за своих бывших коллег, которые не смогли покинуть территорию Афганистана. "Я беспокоюсь за каждого из них и за членов их семей. Некоторые получают сообщения с угрозами", - отметил он.

Газета отмечает, что впервые охранники обратились по программе экстренной помощи Минобороны в мае, но им было отказано, поскольку их нанимало не посольство напрямую, а компания GardaWorld. Им были направлены письма, в которых говорилось, что они не имеют права участвовать в программе, потому что они работники по контракту. В итоге компания уволила их, не выплатив зарплату за август и выходное пособие.

Многие из них все равно отправились в аэропорт Кабула, но не все смогли добраться до него из-за серии терактов и других трудностей.

По данным издания, США смогли эвакуировать 500 охранников, трудоустроенных также компанией GardaWorld, в первые дни после захвата движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) контроля над Афганистаном.

Афганистан Великобритания

Новости

В Панджшере заявили о попавших в окружение сотнях талибов

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Афганистан во власти талибов

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами
Афганистан во власти талибов

Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане
Восточный экономический форум - 2021

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

Компания украинского бизнесмена в США неудачно запустила ракету Alpha в космос

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');