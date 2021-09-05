Число заражений COVID-19 в мире превысило 220,2 млн

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 220 289 425, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 561 198 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39,9 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 648,1 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32,9 млн, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 440,5 тыс.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20,8 млн заболевших, умерли 583,3 тыс. человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 587,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 998 человек, в Индии - 316, Бразилии - 2 722.