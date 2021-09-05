Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Число заражений COVID-19 в мире превысило 220,2 млн

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 220 289 425, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 561 198 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39,9 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 648,1 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32,9 млн, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 440,5 тыс.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20,8 млн заболевших, умерли 583,3 тыс. человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 587,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 998 человек, в Индии - 316, Бразилии - 2 722.

коронавирус

Новости

Источник усомнился в выводах МАГАТЭ по Северной Корее

NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance

NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 сентября

Военная операция в Йемене

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили ракеты и дроны йеменских хуситов

Генсек НАТО высказался против создания независимых вооруженных сил ЕС

Афганистан во власти талибов

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

Axios узнал о намерении Трампа продать свой отель в Вашингтоне

Афганистан во власти талибов

Талибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в Кабуле

Талибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в Кабуле

Что произошло за день: суббота, 4 сентября

Афганистан во власти талибов

Талибы вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');