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В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 18,6 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 397 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в его сообщении.

Общее число заболевших в РФ со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый случай заражения, по данным на воскресенье превысило 7 млн, составив 7 млн 012 тыс. 599 человек.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 793 пациента, в субботу сообщалось о 796 скончавшихся. Наибольшее количество умерших в Москве - 48, по 36 летальных исходов в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. За весь период от болезни в России умерли 187 200 человек.

После болезни за сутки выздоровели 15 256 пациентов, в целом за весь период пандемии выписаны 6 млн 270 тыс. 731 человек.

В Москве в воскресенье, сообщает оперштаб, 1 542 новых случая COVID-19 за сутки, 1 158 человек выздоровели.

В Петербурге зафиксировано 1 357 новых заболевших, в Московской области - 826.

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