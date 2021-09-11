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Байден в годовщину терактов 11 сентября призвал американцев к единству

Байден в годовщину терактов 11 сентября призвал американцев к единству
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Величайшей силой, объединяющей Америку перед лицом невзгод, назвал президент США Джо Байден теракты 11 сентября 2001 года. Он выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины терактов, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек.

"Единство делает нас теми, кем мы являемся (...) Это для меня стало главным уроком 11 сентября. Его суть в том, что в самые уязвимые моменты (...) в битве за душу Америки единство - наша величайшая сила", - сказал Байден.

По его словам, единство означает не одинаковые убеждения, а "фундаментальное уважение и веру друг в друга и в нацию".

Президент почтил память жертв терактов и отметил, что "темные силы человеческой природы - страх и гнев, негодование и насилие" - не смогли подорвать единство Америки.

Байден и его супруга Джилл в субботу планируют посетить три места, пострадавшие от терактов: Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Пентагон, а также поле возле Шанксвилля в штате Пенсильвания, где разбился рейс 93 United Airlines. Вице-президент Камала Харрис отправится в Шанксвилл вместе со своим супругом Дугом Эмхоффом, а затем они присоединятся к Байденам в Пентагоне.

В Нью-Йорке церемония памяти традиционно начнется в 8:46 утра, когда первый угнанный террористами самолет врезался в северную башню торгового центра. В ходе церемонии будут зачитывать имена всех жертв с паузой в те минуты, когда произошли остальные теракты.

С аналогичным обращением по случаю годовщины терактов, в результате которых погибли 67 подданных Великобритании, выступил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что "по прошествии 20 лет мы можем сказать, что террористы не смогли поколебать нашу веру в свободу и демократию".

"Они не смогли разлучить наши народы, или заставить нас отказаться от наших ценностей, или жить в постоянном страхе", - подчеркнул премьер.

Сообщение будет озвучено на мероприятии, проходящем в Олимпийском парке Лондона, где установлена мемориальная скульптура, созданная из стали рухнувших башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В этом году мероприятия в годовщину терактов пройдут на фоне недавнего вывода американцами и их союзниками сил из Афганистана и прихода там к власти движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

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