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Советник Байдена осудил организацию Белоруссией "нелегальных потоков мигрантов"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните двусторонние отношения, ситуацию на границе с Белоруссией и "попытки принуждения" со стороны Китая, сообщает Белый дом.

"Он (Салливан - ИФ) выразил признательность США принципиальной внешней политике Литвы в поддержку демократии и прав человека, в том числе в Белоруссии. Салливан осудил организацию режимом Лукашенко нелегальных потоков мигрантов через свои границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они также обсудили возможности для углубления экономического, дипломатического и оборонного сотрудничества между двумя странами.

"Салливан подтвердил решительную поддержку Литвы со стороны США, поскольку она сталкивается с попытками принуждения со стороны Китайской Народной Республики", - добавили в Белом доме.

Дипломатический конфликт между Литвой и Китаем возник после того, как Тайвань объявил о решении открыть отдельное от КНР представительстве в Литве. После этого Пекин отозвал своего посла из Литвы и попросил Вильнюс сделать то же самое. Таким образом, посол Литвы в Китае был отозван в Вильнюс для консультаций.

США уже высказывали свою поддержку Литве в этом вопросе.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя (столица Тайваня).

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