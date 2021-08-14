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США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином
Заместитель госсекретаря США Уенди Шерман. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила о поддержке Соединенными Штатами позиции Литвы в условиях обострения отношений Вильнюса с Китаем в связи с решением литовских властей открыть в стране официальное представительство Тайваня, сообщил американский госдепартамент.

В миреКитайские СМИ считают, что Литва перешла черту, затрагивающую интересы КНРЧитать подробнее

В состоявшейся беседе с главой МИД Литвы Шерман сказала, что Соединенные Штаты "решительно солидарны" с Литвой, как союзником по НАТО и партнером тогда, когда Китай применяет в отношении Литвы "силовые методы".

Ранее Китай официально сообщил, что отзывает своего посла в Литве и потребовал от Вильнюса отозвать своего из Пекина. МИД КНР заявил, что в последнее время литовское правительство, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости соблюдения интересов Китая, объявило, что позволит тайваньским властям создать в Литве структура под официальным названием "представительство Тайваня в Литве".

Китай призвал Литву "немедленно изменить неправильное решение, принять практические меры для устранения негативных последствий и не идти все дальше и дальше по неверному пути". Китайские СМИ, комментируя решение Литвы, отметили, что Вильнюс "открыто спровоцировал Китай", с которым у него "когда-то были хорошие отношения". Они обратили внимание, что у Литвы есть серьезные проблемы в отношениях с Россией. В результате решения о представительстве Тайваня Литва "теперь является врагом двух великих держав одновременно", сообщили они.

В комментариях подчеркивается: "Эти ошибки должны быть немедленно исправлены, а неблагоприятные последствия устранены. Тайваньский вопрос является для Китая "красной чертой", в нем нет места для компромиссов. В противном случае последствия будут более суровыми".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика (КНР), а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

США Уэнди Шерман Литва Тайвань

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