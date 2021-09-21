Что случилось этой ночью: вторник, 21 сентября

Список жертв стрельбы в Перми, заявление посольства РФ в Вашингтоне о кибератаках на ЦИК из США, прогноз правительства о профицитном бюджете в 2022 году

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет. По данным министерства безопасности Пермского края, среди погибших 66-летняя Маргарита Энгауз, 19-летний Ярослав Арамелев, 18-летняя Ксения Самченко, 19-летняя Екатерина Шакирова, 26-летняя Анна Айгельдина и 20-летняя Александра Мохова. В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе.

- В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о кибератаках на ЦИК из США. Дипломаты указали, что 50% из этих атак зафиксированы с территории Соединенных Штатов. "Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", - подчеркнули в посольстве. При этом в диппредставительстве отметили, что "какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании".

- Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году. Доходы федерального бюджета РФ в 2022 году планируются в размере 25 трлн 021,9 млрд рублей, расходы - 23 трлн 610,2 млрд рублей. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в 2022 году запланирован профицит бюджета в пределах 1% ВВП, в 2023 году - около 0,3%, в 2024 году - "небольшой дефицит".

- "Газпром" на неделю остановит газопровод в Китай "Сила Сибири" на плановое обслуживание. Транспортировка газа будет приостановлена с 22 по 29 сентября. "Сроки проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской компанией CNPC в 2020 году. По ранее достигнутой договоренности, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью", - говорится в сообщении российской стороны.

- На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19. "Предполагаю", - ответил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на вопрос телеведущего, допускает ли он обязательную вакцинацию. По его словам, также рассматривается возможность введения определенных категорий профессий в состав декретированных. "Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней", - пояснил Ляшко.