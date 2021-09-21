На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса.

"Предполагаю", - ответил Ляшко на вопрос телеведущего, допускает ли он обязательную вакцинацию.

Министр отметил, что в настоящее время на Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает некоторые изменения.

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.

Кроме того, министр допустил вероятность вакцинации среди подростков, начиная от 12 лет.

Ранее на Украине ввели "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта, содержащие информацию о полной или частичной вакцинации и согласно которым для всех привитых будут действовать привилегии.