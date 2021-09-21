Экологи подали в суд, чтобы BMW и Mercedes отказались от двигателей внутреннего сгорания

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Немецкие экологи намерены судебным путем добиться от автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz отказа от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшее время.

Соответствующие иски были поданы в понедельник в земельные суды в Мюнхене и Штутгарте, сообщила природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) во вторник.

Экологи призывают автомобильные компании провести преобразования с учетом защиты климата, в том числе значительно сократить выбросы СО2 машинами в соответствии с нормами Парижского климатического соглашения и закона о защите климата в Германии, сообщает Deutsche Welle. Кроме того, к 2030 году компании должны отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

BMW сообщил агентству dpa, что в ответ на запрос экологической организации уже отверг требования DUH. Решения о том, как достичь целей по защите климата, принимает парламент, говорилось в сообщении автопроизводителя.

В заявлении Mercedes-Benz отмечается, что компания "уже давно четко заявила о преобразованиях с целью исключить негативное воздействие на климат".

В свою очередь адвокат DUH Ремо Клингер отметил, что экологи ожидали подобных ответов и теперь уверены, что в следующем году начнутся судебные процессы. Кроме того, он сообщил о скорой подаче аналогичного иска против энергокомпании Wintershall.

Некоторые немецкие автопроизводители, в том числе Volkswagen и Audi, уже объявили о намерении отказаться в перспективе от двигателей внутреннего сгорания и выпускать только электроавтомобили.