Что случилось этой ночью: вторник, 28 сентября

Атака российскими военными беспилотника боевиков в Сирии, обрушение моста в Пермском крае, штраф в $1,4 млн американской компании Cameron International Corporation

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия имеет особые отношения с РФ и "нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России". Ранее Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

- Российские военные в Сирии сбили беспилотник над авиабазой Хмеймим, запущенный с подконтрольной боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации.

- YouTube запретил размещать ролики, оспаривающие итоги выборов. "Сюда относится контент с недостоверной информацией о выборах, например о времени голосования, адресе избирательного участка, способах голосования или условиях участия в нем. Кроме того, запрещено распространять ложные сведения, которые могут существенно препятствовать голосованию", - поясняется в сообщении.

- Путин поручил уменьшить количество контрольных и самостоятельных работ в школах. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

- В Думе назвали дискриминацией возможный запрет на въезд в США со "Спутник V". Глава комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий сослался на информацию газеты The Washington Post, которая сообщила о том, что США "могут с ноября не пускать в страну иностранцев, вакцинированных "Спутник V". Слуцкий отметил, что в случае введения дополнительных "кордонных" мер желающим попасть в Соединенные Штаты иностранцам придется прививаться препаратами, которые одобрили либо власти США, либо ВОЗ.

- "Дочка" Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ. Американская компания Cameron International Corporation (Хьюстон, входит в Schlumberger) выплатит властям США штраф за поставку нефтегазового оборудования для освоения арктического морского проекта "Газпром нефть шельф".

- Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае. При обрушении погибли два человека.