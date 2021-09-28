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Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ, Рособрнадзору и региональным властям сократить в школах число проверочных и контрольных работ.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", — говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета на сайте Кремля.

В августе сообщалось, что Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ для школьников в 2022 году, они пройдут с марта по май. Семиклассники будут писать работы по двум обязательным предметам и двум, выбранным случайно. Будут ли сдавать такие работы 10-е и 11-е классы, решать будут школы.

Владимир Путин Рособрнадзор Минпросвещения РФ ВПР

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