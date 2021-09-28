Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пешеходный переход обрушился на автомашины на автодороге в Пермском крае, есть погибшие, сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел в 02:30 мск вторника на 50 км автодороги Р-242 "Пермь - Екатеринбург": пешеходный переход обрушился на самосвал МАН и автомобиль "Газель".

"К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.

В свою очередь региональное Главное управление МВД уточняет, что в результате ДТП погибли два человека.

По данным полиции, по автодороге в районе поселка Кукуштана автомобиль "МАН", ехавший с не опущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате переход упал на грузовик и двигавшуюся во встречном направлении "Газель".

"В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, организован объезд аварийного участка.