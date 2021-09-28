Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае

Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае
Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пешеходный переход обрушился на автомашины на автодороге в Пермском крае, есть погибшие, сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел в 02:30 мск вторника на 50 км автодороги Р-242 "Пермь - Екатеринбург": пешеходный переход обрушился на самосвал МАН и автомобиль "Газель".

"К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.

В свою очередь региональное Главное управление МВД уточняет, что в результате ДТП погибли два человека.

По данным полиции, по автодороге в районе поселка Кукуштана автомобиль "МАН", ехавший с не опущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате переход упал на грузовик и двигавшуюся во встречном направлении "Газель".

"В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, организован объезд аварийного участка.

Пермский край МЧС РФ

Новости

При обрушении моста в Пермском крае погибли два человека

Пропавшие три дня назад туристки в Приморье найдены

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Что произошло за день: понедельник, 27 сентября

"Голос" приостановит членство в ENEMO после признания ее нежелательной в РФ

НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" признана нежелательной в РФ

Мэр Волгограда сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, написал явку с повинной

Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

Суд Петербурга оставил без изменений приговор историку Соколову

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');