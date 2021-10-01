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Советник Байдена обсудил условия для обеспечения доверия c послом Франции

Советник Байдена обсудил условия для обеспечения доверия c послом Франции
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с послом Франции Филиппом Этьеном после его возвращения в США, сообщает Белый дом.

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"Эта встреча соответствовала общему обязательству президента (США Джо - ИФ) Байдена и президента (Франции Эммануэля - ИФ) Макрона, достигнутому в ходе телефонного разговора 22 сентября, начать процесс углубленных консультаций по ряду стратегических вопросов, чтобы создать условия для обеспечения доверия и предложить конкретные меры для достижения общих целей", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что советник президента США по нацбезопасности приветствовал план посла Франции по взаимодействию с официальными лицами правительства США для продвижения общей повестки в преддверии встречи Байдена и Макрона в Европе в конце октября.

Ранее сообщалось, что Макрон и Байден согласились на необходимость вести открытые консультации среди союзников по вопросам стратегической важности для Франции и европейских партнеров США. Президенты отметили, что эти консультации должны создать условия для установления доверия между сторонами.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд. Отказ от закупок вызвал резкую негативную реакцию Франции, которую поддержал Евросоюз.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

США Франция Джейк Салливан Филипп Этьен

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