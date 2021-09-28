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Министр обороны США заявил о поддержке действий Франции в африканском регионе Сахель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Франции Флоранс Парли обсудил ситуацию в африканском регионе Сахель и подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают действия Парижа.

"Министр Остин высоко оценил лидерство Франции в борьбе с терроризмом в регионе и заверил ее (Парли - ИФ) в неизменной поддержке Соединенными Штатами этой важной миссии", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В нем отмечается, что стороны "договорились продолжить регулярные консультации по ситуации в Сахеле".

Сахель - обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

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Президент Эммануэль Макрон заявил в июне, что намерен глубоко "трансформировать" французское военное присутствие в Сахеле, в частности, в Мали. Эта трансформация означает сокращение численности французских войск в регионе и завершение антитеррористической операции под кодовым названием "Бархан". Борьбу с террористическими группировками, по замыслу Парижа, продолжит международная коалиция из стран региона и Европы. Он добавил, что в Мали останется "несколько сотен" французских военных из более чем 5 тыс.

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК).

"Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции "Бархан", ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами", - сказал он, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, это необходимо, "чтобы заполнить пробел", который, безусловно, возникнет в результате завершения Францией операции "Бархан" на севере страны. Намерение Мали привлечь российскую ЧВК вызвало крайне негативную реакцию во Франции и Евросоюзе в целом.

"Если малийские власти заключат договор с российской ЧВК "Вагнер", это будет чрезвычайно тревожным и противоречивым сигналом, несовместимым со всем, что мы делали в течение многих лет и намерены делать для поддержки стран Сахеля", - заявила Флоранс Парли.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил ранее, что сказал главе МИД России Сергею Лаврову и его коллеге из Мали, что потенциальное развертывание российской ЧВК "Вагнер" в Мали станет "красной чертой" для ЕС, и будет иметь "последствия для сотрудничества".

Лавров заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что для содействия в борьбе с террористами к российской ЧВК обратились власти Мали.

"Они (власти Мали - ИФ) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами".

По словам министра, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал". Лавров заявил, что российское правительство не имеет никакого отношения к какой-либо сделке между ЧВК и Мали.

США Ллойд Остин Франция Флоранс Парли Сахель Мали

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