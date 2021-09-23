Австралийский премьер назвал безуспешными попытки связаться с Макроном

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его попытки организовать беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не увенчались успехом.

"Да, мы пытались. И возможностей для такого телефонного звонка пока нет. Но мы будем терпеливы", - сказал Моррисон журналистам в Вашингтоне после встречи с американскими законодателями, на которой обсуждался вопрос о подводных лодках для Австралии и новый оборонный альянс с США и Великобританией AUKUS.

Австралийский премьер добавил, "ждет с нетерпением" возможности для "аналогичной дискуссии".

Он отметил, что сделка по созданию атомного подводного флота, а также AUKUS получили двухпартийную поддержку во время его встреч с американскими законодателями и официальными лицами.

В то же время, Макрон и президент США Джо Байден по итогам состоявшейся 22 сентября телефонной беседы распространили совместное заявление, в котором говорится, что они согласились с необходимостью вести открытые консультации среди союзников по вопросам стратегической важности. Президенты отметили, что эти консультации должны создать условия для установления доверия между сторонами.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии и Великобритании Скотт Моррисон и Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.