Что случилось этой ночью: суббота, 2 октября

Объявленная Саакашвили голодовка, штраф Тинькову на $506 млн в США, авария на высоковольтной линии в Абхазии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. По ее словам, экс-президент Грузии считает себя политзаключенным и требует встречи с украинским консулом. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла возможность помилования Саакашвили, однако адвокат задержанного считает, что шансы на помилование есть.

- Штраф Олегу Тинькову в рамках урегулирования налоговых претензий США составит $506 млн. По сообщению Минюста США, мировое соглашение с Тиньковым, которое еще предстоит утвердить суду, не предполагает реального срока: ему зачтут время, проведенное под арестом в Великобритании, а также год, в течение которого он будет находиться на свободе под надзором.

- Почти вся Абхазия осталась без электричества из-за повреждения высоковольтной линии "Ачгуара". До устранения последствий аварии в Очамчирском районе электроэнергию в Абхазию будет поставлять Россия.

- Число умерших от коронавируса в США превысило 700 тысяч. По данным The New York Times, большинство американцев, умерших от коронавируса в последние месяцы, не были привиты, хотя имели такую возможность. Кроме того, возраст жертв COVID-19 стал меньше.

- В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом", который перевозил автокран. В результате три вагона сошли с рельсов. По данным МЧС РФ, в поезде находилось 326 человек, пострадавших нет.