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Россия будет поставлять электричество Абхазии до устранения аварии на ЛЭП

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - До устранения последствий аварии на линии электропередач в Очамчирском районе Абхазии электроэнергия в республику поставляется из России, сообщает пресс-служба абхазского предприятия "Черноморэнерго".

В пятницу вечером большая часть Абхазии осталась без электричества из-за повреждения высоковольтной линии (ВЛ) "Ачгуара".

"Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы службы "Черноморэнерго", - заявили в пресс-службе предприятия.

Абхазия обеспечивается электроэнергией от Ингури ГЭС, расположенной на границе с Грузией. Это единственный объект, который сегодня эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, а пульт управления - в контролируемом абхазской стороной Гальском районе.

Абхазия

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