Адвокат вопреки словам президента Грузии допустил помилование Саакашвили

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.

"Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", - заявил Басилая в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Говоря о варианте экстрадиции Саакашвили на Украину как украинского гражданина, адвокат отметил, что это очень долгий путь и не факт, что он завершится позитивным результатом.

Прокурор Джарджи Циклаури заявил журналистам, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Между тем глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что тюрьма в городе Рустави, куда помещен задержанный в пятницу и ранее заочно приговоренный к шести годам тюремного заключения экс-президент Саакашвили, отвечает всем необходимым международным стандартам.

"В пенитенциарном учреждении обеспечены все условия в соответствии с международными стандартами", - сказал министр в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, у омбудсмена Грузии есть возможность без ограничений посещать заключенного.

"Что касается состояния его (Саакашвили - ИФ) здоровья, сейчас ведутся обязательные процедуры (проверки здоровья - ИФ). На данном этапе каких-либо жалоб он не высказывал", - сказал министр.

В пятницу вечером Зурабишвили категорически исключила возможность помилования Саакашвили.

Утром в пятницу Саакашвили написал в фейсбуке, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины бывший президент Грузии задержан и доставлен в тюрьму.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом. По ее словам, экс-президент не согласен с приговором грузинского суда и считает себя политическим заключенным.

Саакашвили на Украине занимает должность главы исполкома Национального совета реформ, у него есть украинское гражданство.