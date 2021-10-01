Почти вся Абхазия осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за повреждения высоковольтной линии (ВЛ) в Очамчирском районе республики, сообщает пресс-служба абхазского предприятия "Черноморэнерго".
"Произошло аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы службы "Черноморэнерго", - отмечается в сообщении.
Абхазия обеспечивается электроэнергией Ингури ГЭС, расположенной на границе с Грузией.