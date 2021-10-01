Штраф Тинькову в рамках налоговых претензий США составит $506 млн

Российский бизнесмен рассчитывает их выплатить без продажи акций TCS

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Штраф для бизнесмена Олега Тинькова в рамках налоговых претензий США может составить $506 млн, решение об утверждении мирового соглашения между Тиньковым и Минюстом США отложено на 29 октября.

Соглашение подразумевает, что $506 млн будут выплачены до вынесения приговора, пишет газета РБК со ссылкой на слушания в Окружном суде Северной Калифорнии.

"Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS", - сообщил "Интерфаксу" представитель TCS.

Как заявили адвокаты Тинькова, бизнесмен "благодарит суд за решение всех спорных вопросов в духе справедливости и гуманизма, что позволит ему сосредоточить свои силы на борьбе с болезнью".

Сумма штрафа в рамках соглашения состоит из $240 млн налоговых потерь США от действий Тинькова в 2013 году, с учетом процентов и штрафов она возрастает до $448 млн, сообщил представитель обвинения. Кроме того, у Тинькова обнаружились дополнительные налоговые обязательства, которые уже были урегулированы.

Тиньков в ходе слушаний признал вину по одному из пунктов обвинения (это часть соглашения), хотя днем ранее заявлял о своей невиновности.

По словам адвоката Тинькова, бизнесмен может выплатить штраф в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что Тиньков договорился с Министерством юстиции США об урегулировании налоговых претензий.

Претензии США к Тинькову

О претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову стало известно в феврале 2020 года. Американский Минюст позднее сообщил, что Тинькову по предъявленным двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сумма возможных денежных штрафов не называлась. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". Бизнесмен сейчас проходит лечение.

Ранее сообщалось, что на урегулирование "юридических проблем" Тиньков может направить часть вырученных от размещения акций TCS Group средств. Rigi Trust, подконтрольный Тинькову и его семье, в конце прошлого года разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Помимо разрешения юридических вопросов, средства от SPO предполагалось также направить на создание нового благотворительного фонда.

Траст семьи Тинькова с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования").