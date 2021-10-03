Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Зеленский подписал закон о реформировании "Укроборонпрома"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна (ГК) "Укроборонпром", сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки", - написал Гусев на своей странице в Facebook.

По его словам такой шаг "позволит усилить обороноспособность Украины". позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые (в том числе иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники.

Украина Владимир Зеленский Укроборонпром Юрий Гусев

Новости

Глава МИД Ирана заявил, что США должны вернуть замороженные активы Тегерана

Трамп попросил федерального судью принудить Twitter восстановить его аккаунт

Трамп попросил федерального судью принудить Twitter восстановить его аккаунт

Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Экзит-полы показали победу партии "Грузинская мечта" на местных выборах

Экзит-полы показали победу партии "Грузинская мечта" на местных выборах

Объявивший голодовку Саакашвили посчитал себя политзаключенным

Объявивший голодовку Саакашвили посчитал себя политзаключенным

Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов

Вместе с Михаилом Саакашвили в тбилисской квартире задержали ее хозяина

Число случаев COVID-19 в мире превысило 234 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 234 млн

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });