Что случилось этой ночью: понедельник, 4 октября

Публикация "досье Пандоры", крушение вертолета Robinson R-44 в Подмосковье, отстранение главы МВД Абхазии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СМИ сообщили о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров. Более 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников упоминаются в расследовании, проведенном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers ("досье Пандоры"), около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал публикацию "досье Пандоры" в своем твиттере.

- Легкомоторный вертолет разбился в Подмосковье. Вертолет Robinson R-44 выполнял тренировочный полет в Люберцах. В результате крушения погибло три человека. Возбуждено уголовное дело.

- Следственные действия проводятся в отношении экс-мэра Владивостока Гуменюка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Гуменюк находится в следственном управлении, с ним проводятся следственные действия", - сказал он, добавив, что на данный момент экс-мэр не задержан. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

- В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой. Глава МВД республики Дмитрий Дбар попросил временно отстранить его от должности "для гарантии проведения независимого следствия" после инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября. В четверг около ресторана Rina депутат парламента республики Гарри Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета Glock. Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие. В результате конфликта с сотрудниками милиции депутат Кокая и несколько ветеранов грузино-абхазской войны получили увечья.

- Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек. Тропический шторм "Шахин" обрушился на районы Ирана и Омана в воскресенье. Еще до того, как циклон обрушился на Оман, три человека, в том числе ребенок, погибли из-за наводнения. В Иране власти заявили, что шесть человек погибли в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.