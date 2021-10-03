Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар на время расследования инцидента со стрельбой в Сухуме будет отстранен от должности, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики.

"Президент Абхазии Аслан Бжания прервал свой рабочий визит в Москву и вернулся в Сухум. В воскресенье в связи с инцидентом президент провел совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, на время проведения расследования ", - говорится в сообщении.

В миреПрезидент Абхазии прервал визит в Москву из-за стрельбы в Сухуми с участием депутатовЧитать подробнее

Глава МВД республики попросил временно отстранить его от должности "для гарантии проведения независимого следствия".

"Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично", - сказал он.

Президент Абхазии поручил подготовить соответствующий документ и назначил временно исполняющим обязанности министра внутренних дел заместителя Дбара Руслана Ажиба.

Бжания отметил, что из-за стрельбы в Сухуме прервал визит в Россию, где намеревался встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками.

Президент республики поручил правоохранительным структурам усилить меры безопасности вокруг комплекса правительственных зданий в связи с намеченным на понедельник заседанием парламента, на котором будет обсуждаться инцидент со стрельбой. Бжания также призвал оппозиционные общественные организации и партии воздержаться от проведения политических акций и несанкционированных митингов во время проведения процессуальных действий.

Инцидент со стрельбой на набережной Сухума произошел 30 сентября около ресторана Rina, когда в республике отмечали День победы и независимости. Депутат парламента республики Гарри Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета Glock калибра 9х19 мм. Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие, после чего забрать оружие попытались милиционеры. В результате конфликта с сотрудниками милиции депутат Кокая и несколько ветеранов грузино-абхазской войны получили увечья.

Следственное управление генеральной прокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку по инциденту. Кроме того, прокуратура Сухума проводит проверку по факту стрельбы из автоматического оружия в направлении здания МВД после инцидента на набережной. По предварительным данным оперативных служб, выстрелы были произведены другим депутатом парламента Алмасханом Ардзинбой.

Абхазия Дмитрий Дбар Сухум Аслан Бжания

Новости по теме

Новости

Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили

Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили

СМИ сообщили о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров

СМИ сообщили о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров

Что произошло за день: воскресенье, 3 октября

Частный самолет врезался в здание под Миланом

Пожар в Риме повредил старинный мост через Тибр

Пожар в Риме повредил старинный мост через Тибр

Десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов

Десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов

ЦИК Грузии начал подготовку ко второму туру выборов мэров городов

Правящая партия Грузии опережает на выборах сторонников Саакашвили

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

Зеленский пообещал добиваться от Грузии возвращения Саакашвили на Украину

Зеленский пообещал добиваться от Грузии возвращения Саакашвили на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });