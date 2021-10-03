В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар на время расследования инцидента со стрельбой в Сухуме будет отстранен от должности, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики.

"Президент Абхазии Аслан Бжания прервал свой рабочий визит в Москву и вернулся в Сухум. В воскресенье в связи с инцидентом президент провел совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, на время проведения расследования ", - говорится в сообщении.

Глава МВД республики попросил временно отстранить его от должности "для гарантии проведения независимого следствия".

"Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично", - сказал он.

Президент Абхазии поручил подготовить соответствующий документ и назначил временно исполняющим обязанности министра внутренних дел заместителя Дбара Руслана Ажиба.

Бжания отметил, что из-за стрельбы в Сухуме прервал визит в Россию, где намеревался встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками.

Президент республики поручил правоохранительным структурам усилить меры безопасности вокруг комплекса правительственных зданий в связи с намеченным на понедельник заседанием парламента, на котором будет обсуждаться инцидент со стрельбой. Бжания также призвал оппозиционные общественные организации и партии воздержаться от проведения политических акций и несанкционированных митингов во время проведения процессуальных действий.

Инцидент со стрельбой на набережной Сухума произошел 30 сентября около ресторана Rina, когда в республике отмечали День победы и независимости. Депутат парламента республики Гарри Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета Glock калибра 9х19 мм. Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие, после чего забрать оружие попытались милиционеры. В результате конфликта с сотрудниками милиции депутат Кокая и несколько ветеранов грузино-абхазской войны получили увечья.

Следственное управление генеральной прокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку по инциденту. Кроме того, прокуратура Сухума проводит проверку по факту стрельбы из автоматического оружия в направлении здания МВД после инцидента на набережной. По предварительным данным оперативных служб, выстрелы были произведены другим депутатом парламента Алмасханом Ардзинбой.