Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава СВР увидел положительные моменты в афганском кризисе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Бегство" войск возглавляемой США коалиции и последовавший кризис в Афганистане подводят черту под периодом однополярного мироустройства, считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Есть и положительное явление, которое состоит в том, что афганский кризис и бегство коалиции во главе с Соединенными Штатами из Афганистана являются определенной чертой короткого по историческим меркам периода однополярного мира",- сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ.

"И это хорошо", - добавил он.

Нарышкин также заявил, что спецслужбы стран СНГ каждый день обмениваются информацией о ситуации в Афганистане.

"На протяжении последних лет каждая разведка и специальная служба стран СНГ довольно внимательно следила за развитием ситуации в Афганистане, мы чуть ли не в каждодневном режиме обменивались разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, понимая какая угроза исходит с территории Афганистана по отношению каждой из наших стран", - сказал глава СВР

"Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти, и так же в таком оперативном режиме обмениваемся (информацией). Обмен очень и очень полезен", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, существующие угрозы в Афганистане "не только сегодня не исчезли, они, скорее всего, усилились".

СВР Сергей Нарышкин Афганистан США СНГ

Новости

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Секретарь Совбеза РФ назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Секретарь Совбеза РФ назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Что случилось этой ночью: среда, 13 октября

Пандемия коронавируса

Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя в поисках источника коронавируса

Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя в поисках источника коронавируса

Палата представителей США одобрила временное повышение потолка госдолга

В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о присвоении звания

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

Украинский политик Медведчук отправлен под домашний арест по делу о госизмене

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });