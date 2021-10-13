Глава СВР увидел положительные моменты в афганском кризисе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Бегство" войск возглавляемой США коалиции и последовавший кризис в Афганистане подводят черту под периодом однополярного мироустройства, считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Есть и положительное явление, которое состоит в том, что афганский кризис и бегство коалиции во главе с Соединенными Штатами из Афганистана являются определенной чертой короткого по историческим меркам периода однополярного мира",- сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ.

"И это хорошо", - добавил он.

Нарышкин также заявил, что спецслужбы стран СНГ каждый день обмениваются информацией о ситуации в Афганистане.

"На протяжении последних лет каждая разведка и специальная служба стран СНГ довольно внимательно следила за развитием ситуации в Афганистане, мы чуть ли не в каждодневном режиме обменивались разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, понимая какая угроза исходит с территории Афганистана по отношению каждой из наших стран", - сказал глава СВР

"Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти, и так же в таком оперативном режиме обмениваемся (информацией). Обмен очень и очень полезен", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, существующие угрозы в Афганистане "не только сегодня не исчезли, они, скорее всего, усилились".